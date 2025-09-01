À partir de ce dimanche 31 août, la campagne en vue du référendum constitutionnel du 21 septembre s’ouvre officiellement sur l’ensemble du territoire national.

Conformément au calendrier établi par le président de la transition, cette période devrait marquer un temps fort d’expression citoyenne et de confrontation d’idées autour du projet de Constitution.

En théorie, chaque Guinéen devrait pouvoir se prononcer librement, sans pression ni intimidation, après avoir pris connaissance du texte. Ce moment aurait dû être aussi celui d’un débat démocratique, pluraliste et contradictoire, où chaque acteur politique, social ou citoyen aurait la possibilité de défendre sa position — qu’elle soit en faveur ou non du projet soumis au vote.

Mais à peine la campagne lancée, la réalité déroute. Bien avant même l’ouverture officielle, le ton était donné.

L’espace public s’est rapidement retrouvé saturé par un discours à sens unique : celui du “Oui”.

Partis pour vulgariser le projet, certains acteurs s’étaient déjà engagés dans une campagne déguisée, parfois en violation flagrante des règles établies. Aucun équilibre, aucune place réelle laissée aux voix dissonantes.

Depuis l’ouverture de la campagne, la scène est dominée par une multitude de mouvements de soutien, souvent improvisés, parfois sans programme, ni maîtrise du contenu du texte.

Pourtant, ces groupes sont omniprésents, bénéficiant, pour beaucoup, de moyens logistiques et financiers considérables mis à disposition par des acteurs désireux de voir le projet passer coûte que coûte.

Le plus préoccupant, c’est que nombre de ces soutiens semblent ignorer le contenu même de la Constitution qu’ils défendent.

Ce soutien aveugle, motivé parfois par des intérêts personnels ou opportunistes, contribue à dévoyer l’esprit même d’un référendum : un vote éclairé, basé sur la compréhension et la conviction.

Au lieu d’un débat démocratique, c’est une démonstration de force qui se joue. Et dans cette atmosphère de monopole d’opinion, il devient difficile, voire risqué, de défendre une position contraire à la majorité apparente surtout dans un contexte de bâillonnement des médias indépendants et de musèlement de l’espace politique.

Ce qui devait être un moment d’engagement citoyen se transforme peu à peu en une campagne déséquilibrée, où l’uniformité des discours étouffe toute contradiction.

Si cette tendance se maintient, elle risque de priver le référendum de sa légitimité démocratique. Car une démocratie ne se mesure pas à la simple tenue d’un vote, mais à la qualité du débat qui le précède.