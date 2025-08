Emporté par les eaux lors des inondations du 29 juillet dernier à Conakry, à la suite de fortes précipitations, Ibrahima Kalil Keïra, Directeur général adjoint de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), a été inhumé ce vendredi 1er août 2025.

La cérémonie funèbre a débuté par la levée du corps à l’hôpital de l’Amitié Sino-guinéenne à 9h, en présence de sa famille, de membres du gouvernement, de proches et d’anciens collaborateurs. Elle s’est poursuivie par un symposium organisé au siège du ministère des Affaires étrangères à 10h.

Famille, collègues et représentants de l’État ont unanimement salué la mémoire d’un haut cadre engagé, dont l’action a profondément marqué le domaine stratégique de la cybersécurité nationale.

Prenant la parole, le Directeur générale de l’ANSSI, Famou Youla, a tenu à honorer le parcours d’un homme qu’elle qualifie d’exceptionnel : « Il avait cette capacité rare de transformer les idées en nations, de concilier expertise technique et intérêts généraux. Son passage à l’ANSSI a été marqué par des accomplissements remarquables. Il a coordonné la mise en œuvre de la stratégie nationale de la cybersécurité, outil de pilotage essentiel de notre sécurité numérique.»

Et d’ajouter : « Il a supervisé l’élaboration de la politique de sécurité des systèmes d’information de l’État. Il a aussi piloté des programmes de formation des acteurs de la chaîne de cybercriminalistique, posant ainsi les bases d’une véritable expertise nationale. Monsieur Keïra n’était pas seulement un technicien, il était un visionnaire, un formateur, un bâtisseur, un homme dont les convictions profondes reposaient sur trois principes : la rigueur, la loyauté et la discrétion.»

De son côté, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, a souligné la portée de son engagement, notamment lors de représentations internationales. « Il savait que la cybersécurité n’était pas un luxe mais une nécessité, et il s’y est investi corps et âme. Récemment encore, il a porté haut les couleurs de notre ministère en représentant le ministère au sommet sur la cybersécurité organisé par le Forum économique mondial à Genève. Il y était à sa place, droit, humble, compétent, respecté, toujours avec son sourire. Il se battait pour faire bouger les lignes, à lancer, souvent dans des conditions très difficiles, des moyens limités, des retards de salaire, des lenteurs administratives… Et malgré tout, jamais une plainte. »

Au nom de la famille, Seydou Koulibaly a lancé un appel émouvant à l’assistance : « Il laisse derrière lui un héritage. Et je compte sur ses collaborateurs pour faire porter cet héritage. Et je compte sur Madame la Ministre pour que son nom ne disparaisse pas. Et que nous gardions toujours Ibrahima dans nos prières, tout en prenant soin de ses trois enfants. »

Le défunt laisse une veuve et trois jeunes enfants. Il a été inhumé dans l’après-midi au cimetière central de Nongo.