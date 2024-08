Le tribunal criminel de Dixinn a rendu son verdict le mercredi 31 juillet 2024, dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009. Les accusés ont été condamnés à de lourdes peines et à verser des sommes en dédommagement aux victimes. Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, loue les efforts de la justice guinéenne.

Via son compte X (anciennement Twitter), le porte-parole du gouvernement de transition a déclaré : “Le 28 septembre 2009, la Guinée a connu une tragédie qui a marqué notre histoire. Il était crucial que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles. Le président a tenu son engagement en ouvrant le procès 13 ans après les faits, en 2022. Sa détermination à faire de la justice et de la vérité une priorité absolue démontre sa volonté ferme de lutter contre les crimes contre l’humanité, de renforcer nos institutions judiciaires et de promouvoir l’état de droit en Guinée.”

Le ministre des Transports a souligné que l’organisation de ce procès a constitué aussi un véritable défi pour la justice guinéenne.

“Ce défi hors normes s’est traduit par un marathon judiciaire qui implique la mobilisation de tous les acteurs : magistrats, greffiers, avec un renforcement des capacités et la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes. Je tiens à saluer le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a beaucoup investi pour que la justice soit au rendez-vous de ce procès historique. Le monde nous regardait, et le procès du 28 septembre a honoré la justice de notre pays”.