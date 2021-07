Le préavis a de ladite grève générale et illimitée a été rendu public ce jeudi, 1er juillet 2021, par la fédération syndicale autonome des banques, assurances et micro finance de Guinée.

La structure syndicale d’Abdoulaye Sow dénonce un “manque réel” de volonté de I’APB de respecter le chronogramme consensuel établi, et un manque manifeste de volonté de négocier dans le but d’aboutir à des résultats satisfaisants et apaisés pour la révision de la convention collective d’août 2004 et malgré tous les efforts louables des partenaires sociaux…