C’est désormais officiel ! le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a dévoilé les dates des différents examens nationaux d’entrée et de sortie aux écoles professionnelles.

Dans une interview accordée à nos confrères le Révélateur, le chef de services des examens, concours scolaire et passerelle du département, a annoncé que les examens sessions 2020-2021 auront lieu entre juillet et septembre selon le calendrier suivant:

«Les épreuves pratiques vont commencer du vendredi 9 au mardi 21 juillet 2021. Les épreuves théoriques des examens de sortie vont commencer du jeudi 22 au mardi 27 juillet 2021. Après ça, les concours d’entrée dans les écoles techniques vont aller du lundi 06 au dimanche 12 septembre 2021», Sékou 2 Kamara.

Par ailleurs, le chef service examen compare les statistiques de cette année en termes de candidats et d’infrastructures contre les années antérieures. A l’en croire, les candidats de cette année sont au nombre de 22.000 pour l’examen de sortie contrairement à l’année passée avec 109 filières de formation: «mais cette année ça évolué, on est à 124 filières. Par rapport au nombre de centre, cette année, nous sommes à près de 88 centres répartis sur toute l’étendue du territoire. Conakry seul couvre les 25 centres d’examen. Pour l’examen de sortie, nous sommes à 98% pour ne pas dire à 100% de préparation, par ce que là où nous sommes maintenant, nous avons complètement fini les épreuves théoriques. Nous les avons classés par option. Nous les avons classés par centre et par région administrative, voir par préfecture. Ensuite, nous avons tiré tous les PV d’appel, c’est-à dire les procès-verbaux où les enfants vont retrouver leurs PV, leurs numéros de table et nous avons ventilé sur toute l’étendue du territoire. On a mis au moins 15 à 20 candidats par salle pour deux surveillants par salle. Vous savez la fraude, c’est dans la tête, donc nous avons cherché à sensibiliser les enfants à tel point qu’ils ne pensent plus à ça.», a-t-il conclu.