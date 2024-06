Malgré la quatrième place de la Guinée, Fatoumata Yaya Samoura s’est démarquée comme la meilleure joueuse du tournoi UFOA-A Dames. À son retour à Conakry, elle a profité de sa première tribune pour lancer un cri de cœur à l’endroit des autorités sportives guinéennes.

4 buts et 2 fois “Femme du Match” en 4 rencontres, Fatoumata Yaya Samoura a brillé au tournoi UFOA-A Dames U20 Sénégal 2024 malgré une participation mitigée de sa sélection, la Guinée. Elle a fini en tant que meilleure buteuse et meilleure joueuse de la compétition.

La jeune dame, à peine rentrée au pays, a profité du micro de la presse à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, pour donner son avis sur la déconvenue de la Guinée et lancer par la même occasion, un appel aux autorités sportives du pays.

« C’est (ndlr l’élimination de la Guinée) un problème de niveau. En plus, on a un manque de championnat dans le pays par rapport aux autres pays. La fédération doit continuer à organiser les championnats pour qu’on puisse se relancer en Afrique et dans le monde. Nous aider moralement, financièrement… », a lancé Fatoumata Yaya.

Pour ceux qui ne le savent pas, les compétitions féminines sont très négligées en Guinée. Le peu d’initiatives que les autorités sportives prennent dans ce sens restent encore très loin du standard international. Une réalité qui affecte sérieusement le niveau de nos sélections nationales féminines.