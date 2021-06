Le courant ne passe plus entre le ministre de l’Industrie, conseiller personnel d’Alpha Condé et porte-parole du gouvernement, et le président de l’Union des forces républicaines (UFR). Ces derniers jours, les attaques entre les deux hommes se sont multipliées.

De passage dans «Mirador» sur Fim fm ce mardi 01 juin, Tibou Kamara a remis une couche sur ses relations glaciales avec Sidya Touré. Il qualifie l’ancien Premier ministre d’un homme qui manque de «conviction».

« Sidya n’est pas une référence morale, ni une référence politique. Donc, il est toujours dans la stigmatisation. Vous l’avez entendu dire que pour venir en Guinée, il faut des garanties. Quelqu’un qui ne peut même pas venir comme les autres partager la peine de sa population et prendre le risque du combat politique. Il y a beaucoup de gens qui vivent en Guinée qui n’ont pas des ennuis. Et les autres leaders, mêmes ayant des ennuis ont fait le choix de rester ici, faire le débat avec nous et de partager la peine de nos populations. Le combat politique comporte des hauts et de bas. Même celui qui est au pouvoir aujourd’hui a connu des difficultés aussi bien l’exil que la prison», a-t-il rappelé.

Publicité

Depuis le départ de Sidya Touré le 16 mars dernier pour la Côte d’Ivoire, le président de l’UFR n’a plus foulé le sol guinéen. Pour le conseiller personnel du chef de l’État, lorsqu’on s’engage en politique, il faut assumer. C’est pourquoi d’ailleurs, Tibou Kamara pense que l’ancien haut représentant du président Alpha condé a »trahi » ceux qui l’ont cru.

«La même manière que Sidya a quitté la Guinée à l’issue d’une médiation comme il l’a indiqué lui-même, je pense que la responsabilité commence quelques choix le risque, lorsqu’on a décidé de faire la politique, de continuer à la faire aussi aux côtés de ceux qui partagent votre idéal et votre conviction. Il a voulu aller aussi haut que le président de la République, il n’a pas été haut. Donc Sidya est un homme qui n’est pas dans les débats. Sidya n’est pas un homme de conviction, il n’a que des intérêts » regrette Tibou Kamara.