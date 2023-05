Long de 247 mètres, le pont DK10 est équipé de deux têtes de pont. La première est située près du village de Dougayah, dans le district de Tongoyah, sous-préfecture d’Allassoyah. La deuxième est située au niveau du village de Kolata, dans le district de Yindi, sous-préfecture de Maferinyah, préfecture de Forécariah.

Large de 220 mètres, le pont traverse la rivière Mamkudu, dont la profondeur maximale est de 6,5 mètres. Il sera un passage important pour le transport des matériaux nécessaires à la construction du projet Simandou et pour la mobilité des communautés locales.

Dans son discours, le président du comité stratégique du projet Simandou et ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a mis l’accent sur le respect du contenu local de ce gigantesque projet: « C’est l’un des ouvrages majeurs dans le cadre du projet Simandou qui permettra d’acheminer par voie terrestre tous les équipements nécessaires à la réalisation du projet Simandou. Nous sommes en train de concrétiser la vision du chef de l’État en accentuant le suivi sur le terrain. Nous sommes convaincus que le projet Simandou se réalisera dans l’intérêt du peuple souverain. Ce projet comporte deux phases, à savoir une phase de construction et une phase d’exploitation. L’un des axes majeurs de la phase de construction est le contenu local. La volonté politique du Président à travers ce projet est très claire. Nous devons donner du travail aux Guinéens et leur offrir des opportunités de business aux entrepreneurs guinéens. Nous devons faire de la formation la clé de la réussite du projet pour le transfert de technologies et de compétences ».

Le Winning Consortium de Simandou a réalisé ce pont en 15 mois pour un coût estimé à 4 millions de dollars. Cela facilitera l’accès au PK 11 du chemin de fer du projet de Simandou, sous le leadership du gouvernement guinéen et avec une forte volonté et un grand dévouement. Le pont est maintenant prêt à être mis en service, démontrant ainsi la détermination du WCS à développer le projet Simandou.

Selon Wu Qiong, coordinateur général du Winning Consortium de Simandou, la mise en service de ce pont pose une base solide pour l’achèvement complet de toutes les routes d’accès du chemin de fer. Les piliers situés à côté font partie du pont ferroviaire et la partie immergée de cette structure sera bientôt achevée.

« Comme vous le savez, depuis 2019, WCS a investi massivement dans les projets de construction du chemin de fer de plus de 600 km et du port de Morébaya, en respectant les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Nous (WCS) sommes plus que jamais engagés à travailler avec des partenaires locaux, à partager nos connaissances et à transférer nos compétences aux employés guinéens afin de créer une valeur durable en Guinée et de faire bénéficier le peuple guinéen pendant des générations. Le projet Simandou est d’une importance économique stratégique, son développement est une priorité nationale, et il contribuera incontestablement au développement et à la construction d’un corridor économique trans-guinéen, selon les mots de Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya. WCS reste confiant que tout sera mis en œuvre pour que le projet Simandou aboutisse à un accord gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes, et que le projet stimulera le développement social et économique, créera des retombées positives pour le peuple guinéen et contribuera à la prospérité du pays », précise Wu Qiong.

Le ministre des Mines et de la Géologie, Moussa Magassouba, a promis que le comité stratégique poursuivra les visites de terrain afin de s’assurer que la réalisation des infrastructures gigantesques de ce projet est en phase avec le chronogramme convenu avec les partenaires industriels. Selon lui, malgré les défis majeurs liés à la problématique des financements, Winning Consortium est parvenu tout de même à « respecter et faire respecter les engagements pris vis-à-vis de l’État durant les cérémonies de relance des travaux de Simandou. C’est le lieu pour moi de rassurer les partenaires que l’Administration Doumbouya, le gouvernement Goumou et l’administration minière que j’ai l’insigne honneur de diriger, continueront, sans coup férir, à apporter du soutien sans faille en vue de la totale réalisation de ce projet. Avec ces deux ponts sur la Rivière Mankudu, on peut déclarer que l’accès de la voie ferrée est en train de devenir une réalité. Le comité stratégique du projet Simandou, son président, le gouvernement Goumou, l’administration Doumbouya et le CNRD restent conscients que le projet Simandou est d’une envergure mondiale, et qu’à ce titre, il aura un impact transformateur sur l’économie guinéenne ».

Pour sa part, Mohamed V Camara, préfet de Forecariah, précise que ce pont relie le district Wudu de la sous-préfecture de Maferinyah au district de Konkoya CR de Kalasoya dans la préfecture de Forecariah. Pour lui, cet ouvrage permettra désormais le trafic des gros engins de Winning Consortium Simandou en contournant la route communautaire de Singulen à Maferinyah, et contribuera au développement des infrastructures routières dans la préfecture.

« L’émotion est grande et la joie est immense car le rêve devient petit à petit une réalité avec le chemin de fer de Simandou reliant le port de Singuelen (Forecariah) pour le transport du minerai de fer, des personnes et de leurs biens. Au nom de ma population, je prends l’engagement de sauvegarder cette infrastructure dans l’intérêt supérieur de la nation », promet le préfet.