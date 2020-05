Publicité

Il s’agit du résultat d’un premier examen tenu les 21 et 27 avril 2020, sur les effets de la transmission communautaire de la maladie à Covid-19 en Guinée et les mesures additionnelles à prendre pour freiner son expansion, rendu ce jeudi 30 avril, à Conakry.

Au cours d’un compte-rendu des ses activités à la presse, le Conseil scientifique a évoqué une progression rapide de la pandémie du Covid-19 en Guinée qui est désormais de nature communautaire; un système sanitaire fragile avec des capacités d’accueil et d’hospitalisation limitées et des infrastructures sous équipées; une insuffisance en équipement de protection individuelle (EPI) au niveau des structures sanitaires représentant un risque majeur de contamination hospitalière, et autres…

Pour que le pays sorte de cet état, ce Conseil a fait des recommandations, dont entre autres:

1- L’hospitalisation/isolement de tous les cas COVID-19, avec des moyens adéquats au profit de tous les patients, pour une prise en charge adaptée et multidisciplinaire en milieu hospitalier ou tout autre lieu dédié.; l’identification de nouvelles structures d’accueil des malades auxquelles on adapterait les critères requis pour un centre/pavillon d’hospitalisation hautement infectieux ; la disponibilité d’un nombre de personnel de santé suffisant, capable de s’occuper des malades 24h/24 est indispensable dans toutes les structures sanitaires et autres lieux dédiés ; o Isolement des cas Suspects :

Réquisition des hôtels ;

Installation des tentes avec des compartiments individuels et un minimum de commodités dans les stades, à l’hôpital Sino-Guinéen, dans les universités ;

§§ Renforcement des CTPI dans les régions pour préparer la réception des cas éventuels ; Autres.

Hôpital de Gbessia ;

CTPI de Nongo ;

Camp Alpha Yaya ;

Renforcement des CTPI dans les régions pour préparer la réception des cas éventuels

Autres-Hospitalisation des cas symptomatiques avec complications, avec ou sans comorbidité :

Hôpital National Donka

2-La réorganisation de la prise en charge thérapeutique des cas de Covid-19 en mettant en place un système de triage pour assurer la séparation des cas d’infections sévères, des cas positifs symptomatiques ou asymptomatiques et des cas suspects ;

3- La gestion avec toutes les précautions requises des unités hautement infectieuses que sont les pavillons/centres de traitement /d’hospitalisation de COVID-19. N’ont le droit d’y accéder que le personnel soignant y travaillant et protégé selon les normes ;

-Rappeler tous les médecins de l’Hôpital Donka ; des structures sanitaires de Conakry ayant des effectifs pléthoriques ; des étudiants en médecine en dernière année de formation et des stagiaires qui travaillaient déjà dans ces structures sanitaires ;

-Mettre en place des équipes 24h/24, les former, les sensibiliser et les superviser ;

-Mettre en place un circuit du malade et du personnel évitant la contamination ;

-Interdire strictement les visites des familles ;

-Assurer la désinfection des véhicules qui entrent et sortent de ces structures en responsabilisant la Croix Rouge par exemple ;

-Recourir aux forces de l’ordre au besoins.

4- La disponibilité, sans rupture de stock pour les soignants, des équipements de protection individuelle et des solutions hydro-alcooliques ; o Commander en quantité suffisante les EPI pour protéger le personnel tant dans les centres de PEC que dans les structures sanitaires pour la continuité des services.

5-Le fonctionnement correct de tous les services essentiels de base pour les malades hospitalisés (eau, nourriture, literie, toilettes, support psychologique etc…) ;

-Contractualiser éventuellement avec des sociétés privées pour assurer ces services ;

-Tenir compte des nutritionnistes pour le choix des menus surtout pour ceux qui présentent des comorbidités telles que le diabète et l’hypertension.

6-La sensibilisation de la population sur l’importance de l’hospitalisation/l’isolement des cas suspects et positifs pour contribuer à contenir la contamination communautaire ; o Intégrer cet aspect dans les messages de sensibilisation de la population afin d’avoir leur adhésion pour l’isolement des cas suspects et positifs.

7-Le renforcement des capacités de dépistage et du rendu des résultats au regard de la progression de la maladie ;

-Eviter le dépistage de masse à ce stade, tenant compte de la capacité des laboratoires disponibles ;

-Améliorer la communication entre la surveillance qui centralise les résultats et la PEC qui reçoit les cas positifs, afin de permettre une meilleure planification et orientation des cas vers les structures appropriées.

8-Le renforcement des mesures de distanciation, du lavage des mains et du port du masque ;

-Utiliser les médias, pour renforcer les messages surtout sur l’importance de l’utilisation des masques ;

9-L’impérieuse nécessité d’attirer l’attention des familles et des acteurs de la riposte sur les précautions particulières nécessaires en matière de prise en charge des corps des défunts COVID19, pour une gestion appropriée de ces corps afin de réduire tout risque de contamination communautaire.

-Recourir a ceux qui ont assuré la gestion des corps des défunts COVID-19 avec satisfaction lors de l’épidémie d’Ebola telle que la Croix Rouge.

-Eduquer la population afin de les amener à adhérer à ces dispositions de gestion des corps des défunts COVID-19.

A noter que ce premier avis porte essentiellement sur la chaine de propagation communautaire et des travaux sont en cours sur les protocoles thérapeutiques et la valorisation des résultats de recherche.

Professeur Yolande HYJAZI

La Présidente du Conseil Scientifique de Riposte