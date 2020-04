Réduction du prix de carburant: Dansa Kourouma salue l’effort du gouvernement et exige plus

Le président du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne, a réagit ce mercredi 01 avril 2020, à la baisse du prix de carburant annoncé mardi soir par le gouvernement guinéen.

À l’entame, Dansa Kourouma, salue l’effort fourni par le gouvernement en cette période de crise sanitaire mondiale.

«Nous, nous saluons l’effort des autorités. Pour nous, c’est un effort important, même si la plus part des citoyens pensent que cette baisse elle est très faible par rapport à la conjoncture actuelle.»

La fixation des prix selon Dansa Kourouma, obéit à un principe de concertation entre les acteurs. C’est pourquoi il demande au gouvernement d’être transparent pour ne pas que cette réduction souffre d’application.

«Parce que si le gouvernement fait l’effort et que les partenaires socioéconomique ne font pas l’effort, c’est toujours la population qui va payer les frais.»

L’activiste de la société civile formule une recommandation à l’endroit des autorités du pays.

«Un effort supplementaire doit être mener, pour qu’il y ait une autre diminution, pour que ça revient au moins autour de 7 mille à 8 mille francs. Le gouvernement doit aussi engager un dialogue avec les partenaires socioéconomique, les transporteurs, les commerçants mais aussi les industriels pour une réduction de coût de fabrication des produits de grande consommation sur le marché.»

Par ailleurs, Dansa Kourouma exhorte le gouvernement à être beaucoup plus humaniste et solidaire, pour aider ses concitoyens à survivre pendant et après l’épidémie de Coronavirus qui sévit le monde.