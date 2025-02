C’est un message de compassion que le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, depuis son exil, a envoyé à ses compatriotes en ce début du mois saint de Ramadan.

“À l’aube de ce mois saint de Ramadan”, l’ancien Premier ministre prie le Dieu d’accorder à ses compatriotes “la force et la patience d’accomplir le jeûne et les prières, ainsi que toutes les obligations et recommandations qui incombent au fidèle musulman pendant ce mois saint”.

“Qu’Allah SWT nous assiste pour faire triompher la générosité sur l’égoïsme, l’amour sur la haine et la justice sur l’arbitraire”, a-t-il invoqué, invitant à ne pas ignorer les Guinéens privés arbitrairement de liberté faisant allusion aux Kidnappés.

“N’oublions pas, dans nos prières, nos compatriotes éprouvés par la maladie, l’extrême pauvreté et la privation arbitraire de liberté. Puisse Allah leur accorder soulagement et délivrance, exaucer nos prières et répandre Sa miséricorde infinie sur notre peuple. Ramadan Mubarak à toutes et à tous. Amine”, a écrit Cellou Dalein sur Facebook.