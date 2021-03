Depuis quelques semaines, des citoyens de Conakry se disent surpris de constater la hausse des factures d’eaux et de l’électricité.

Dans une communication faite ce dimanche 28 février, le président de l’Union des Consommateurs de Guinée a tenu à rassurer les abonnés d’EDG et de la SEG.

«Il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c’est effectivement les questions liées aux dernières factures d’EDG. Ces questions étaient légitimes et il fallait apporter des réponses à cela. Il y a ceux qui se sont dit, que certaines factures étaient élaborées au mois de décembre. C’est avec beaucoup d’attention que nous nous sommes plongé dans cet ensemble de questions et de requêtes. Il nous revient à nous, Union des consommateurs de Guinée de pouvoir reagir et trouver une solution aux requêtes et une réponse aux questions des consommateurs que nous représentons », a souligné Ousmane Keita.

Poursuivant, le Président de l’UCG a fait savoir que son organisation a mené des démarches auprès de la société en charge de la fourniture d’électricité, pour dit-il, comprendre d’avantage les raisons de cette hausse et la possibilité qui s’offre au consommateurs, afin que certaines requêtes puissent aboutir.

«Concernant des factures qui auraient été distribuées aux consommateurs pour le mois de décembre, nous avons contacté EDG pour en savoir plus.

Edg nous a donc donné des réponses précises.

1- la facture fraîche est due

2- les arrières avant la prise en charge de pa COVID sont dus

3- Les tranches 1 et 2 de la facture couvrant sep-déc NE sont PAS DUES. Elles disparaîtront de la facture des abonnés très bientôt après traitement avec le gouvernement

4- La 3e tranche de avril-déc est due (cette tranche ne représente 20% du parc des abonnés ).

Il n’y a aucune facture qui a été libérée au mois de décembre pour près de 80% des abonnés. Mais ils ont ajouté que ceci est valable pour les ménages pas pour les entreprises et structures. Toute personne qui recevra des factures positionnées sur les tranches 1 et 2 pour le mois de décembre, je vous prie d’aller immédiatement à EDG et le leur signifier pour que cela soit corrigé au plus vite. Éventuellement, si c’est compliqué venez vers nous (Union des Consommateurs de Guinée), pour poser la requête très rapidement et on vous rétablira dans vos droits».

«Pour ceux qui se posent des questions sur le coût unitaire du kilowatt il suffira de bien lire la facture au niveau des tranches 1,2 et 3.

Il est donc important pour que nous soyons en position de force pour la prise en compte des requêtes des consommateurs et pour assurer une meilleure défense des consommateurs dans tous les domaines de la problématique de la consommation de se mettre en règle en accomplissant leurs devoirs citoyens c’est à dire de payer leurs factures.»

Par ailleurs, l’Union des Consommateurs de Guinée se dit prête à accompagner les consommateurs tant qu’ils se sentiront lésés dans leur droit en général. En appel donc au calme et à la sérénité.