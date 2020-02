Une CAN tous les 4 ans… Gianni Infantino propose !

Invité de marque à Salé (Maroc) à l’occasion du séminaire sur le développement des compétitions et des infrastructures footballistiques en Afrique, le président de la FIFA n’est pas aller de mains mortes, il propose aux dirigeants africains de faire jouer la CAN, à quatre années d’intervalles…

«Je pense qu’il est temps d’arrêter de parler du développement du football africain et de prendre des mesures. Aucune équipe africaine n’a remporté la Coupe du Monde. Et nous avons l’impression que l’Afrique recule…» par cette première allocution, Gianni Infantino marquait sa présence à ce séminaire. A ce moment, on ne pouvait pas encore se douter de ce qui allait être la suite.

«Je propose d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations tous les 4 ans plutôt que 2 ans pour la rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial… La CAN génère vingt fois moins (de revenus, ndlr) que l’Euro. Avoir une CAN tous les deux ans, c’est bien au niveau commercial ?

Cela a développé les infrastructures ? Réfléchissez à la passer à tous les quatre ans !» a développé le président de la FIFA en soulignant particulièrement l’aspect financier.

Sachant que la CAF est quasiment sous la tutelle de la FIFA, nous suivrons avec beaucoup d’attention l’évolution de ce dossier dans les mois à venir. Simple proposition ou ordre indirecte, le temps nous le dira bientôt…