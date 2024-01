Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a déclaré dans son adresse à la nation, dimanche 31 décembre 2023, que l’économie guinéenne “se porte bien”. Tandis que les responsables des institutions en charge de l’économie du pays présagent des perspectives sombres. Une contradiction qui suscite des interrogations.

Contrairement aux affirmations des ministres économiques devant le Conseil national de la transition (CNT), le président de la transition a rassuré que “l’économie guinéenne se porte bien malgré la conjoncture mondiale. Malgré les difficultés, notre économie est résiliente. Les réformes structurelles profondes de redressement de l’économie nationale et de la bonne gouvernance entreprises par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) et le Gouvernement seront davantage couronnées de réussite », a déclaré Mamadi Doumbouya dans son adresse à la nation.

Cette déclaration du chef de l’Etat vient ainsi contredire les dires des ministres du Budget, Lanciné Condé, de l’Économie, Moussa Cissé et même du Premier ministre qui ont alerté sur les sombres perspectives économiques de la Guinée après l’explosion au dépôt du carburant à Kaloum.

« Au plan économique, la croissance sera affectée. En effet, si la destruction des installations de la SGP entraîne, à moyen terme, une rupture de l’approvisionnement du pays en carburant, cela risque de perturber les secteurs des transports, de l’industrie, du commerce, des services, etc. Au niveau de l’inflation, cette perturbation pourrait vraisemblablement occasionner une flambée des prix à la consommation », avait expliqué le gouverneur de la BCRG, Karamo Kaba, devant les conseillers nationaux de la transition a l’occasion de la présentation du Projet de lois de finances initiale 2024.

A cette même occasion, le Premier ministre, Bernard Goumou, n’a pas caché son inquiétude face à la situation. « Notre pays a été durablement touché. En regardant l’évolution de la crise, je peux vous affirmer que nous traversons une tragédie. Tragédie dans le sens où la plupart de nos ministères, je veux parler des services publics, sont à l’arrêt, nos entreprises privées qui paient des taxes sont à l’arrêt. Je veux dire également que le système du transport est également à l’arrêt et quand le système des transports est à l’arrêt cela veut dire que jusqu’au dernier village de la République de Guinée est impacté. (…). si le gouvernement ne prend pas des mesures idoines, nous pourrons constater des crises suite à l’augmentation du prix des produits de première nécessité. (…) Les impacts de cette crise sont énormes. Ce n’est pas aujourd’hui, ni demain que nous allons pouvoir trouver toutes les solutions et résoudre cette crise. Cette crise va prendre du temps afin que toute la situation redevienne normale », a prévenu le chef du gouvernement.

Et le ministre de l’économie, Moussa Cissé, et des finances de renchérir : « Cet incendie aura des répercussions économiques et sociales importantes. Au plan économique, la croissance sera affectée.»

Qui faut-il croire dans cette situation ? Mamadi Doumbouya ou les ministres économiques qui présagent le “pire” pour la Guinée ?