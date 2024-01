Mes vœux les plus chaleureux pour une année 2024 couronnée de succès, de paix et de prospérité pour la Guinée et les Guinéens.

Au seuil de cette nouvelle année qui s’annonce, marquée par une situation de crise liée à l’explosion du principal dépôt d’hydrocarbures de notre pays, j’adresse mes vœux les plus sincères aux Guinéens, où qu’ils se trouvent, en leur souhaitant le succès, la santé, la prospérité et la paix. Je prie Dieu, le tout miséricordieux, d’accorder aux victimes de l’incendie et à tous nos devanciers, le paradis éternel.

À Monsieur le Président de la République, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, puisse le Seigneur vous aider à guider la Guinée avec sagesse et détermination vers un avenir prometteur. Que votre leadership éclaire notre chemin vers la stabilité de notre pays, le renforcement des institutions et la promotion du bien-être de tous les citoyens.

En cette période charnière, que la Guinée puisse surmonter les défis avec résilience et solidarité pour le renouveau. Que la coopération nationale et internationale contribue à la réalisation des aspirations du peuple guinéen pour un avenir meilleur.

Que l’année 2024 soit le témoin des réalisations significatives accomplies depuis le 5 septembre 2021, et que la Guinée continue d’avancer sur la voie du progrès et de la justice sociale.

Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous.