Le président du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a tenu son discours de l’An ce vendredi 31 décembre 2021. Cellou Dalein DIALLO a invité le Comité National du Rassemblement et pour le Développement (CNRD) à créer un cadre de dialogue afin d’éviter d’éventuels conflits dans le pays.

Dans son allocution, l’ancien premier ministre a mentionné que la durée de la transition «devrait être définie sur la base des délais nécessaires à la réalisation des actions indispensables à l’organisation d’élections crédibles.»

«Ces actions», poursuit le président de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique, «sont notamment

la rédaction d’une nouvelle Constitution, la révision, s’il y a lieu, du Code électoral, la mise en place d’un Organe de Gestion des Élections, l’élaboration d’un fichier électoral inclusif reflétant fidèlement la réalité du corps électoral guinéen.»

«Toutes ces questions», estime Cellou Dalein DIALLO, devraient être discutées dans le cadre «d’un dialogue politique inclusif mettant en présence les représentants des partis politiques, le CNRD, le gouvernement, la société civile et les partenaires techniques et financiers. C’est pourquoi nous exhortons le CNRD à diligenter la création de ce cadre de dialogue pour débattre de toutes ces questions à l’effet de trouver des solutions consensuelles et d’éviter d’éventuels conflits.»

Par ailleurs, Cellou Dalein DIALLO, a au nom de l’UFDG et de l’ANAD adressé au CNRD et au gouvernement de transition, ses vœux de réussite et de succès dans l’accomplissement de leur mission.

