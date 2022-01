Dans son adresse à la Nation à l’occasion du nouvel An 2022, le président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya a expliqué ce que va être le rôle du Conseil national de Transition qui sera installé dans les prochains jours.

Le colonel Mamadi Doumbouya rassure qu’il faut du temps pour rendre le pouvoir à un civil. Puisque, selon lui, il faut construire brique par brique le changement: « Nous n’allons pas décréter le changement, mais nous le construirons ensemble brique par brique. Pour cela, il faut un peu de temps. Se donner le temps de poser un diagnostic juste. Se donner le temps d’identifier les vrais problèmes. Se donner le temps de prescrire les bons remèdes. Ce sera le rôle du CNT qui sera constitué très bientôt. L’abondance de candidatures a retardé la mise en route, que j’aurais souhaitée plus rapide. Le CNT nous proposera un chronogramme consensuel. Chaque force politique et sociale de notre pays s’y reconnaîtra. Il nous proposera une nouvelle Constitution».

Par ailleurs, le Président du CNRD fait savoir que cette Constitution consensuelle sera adoptée par référendum: « A la suite de ce processus, nous organiserons des élections : élections communales d’abord, législatives ensuite et enfin scrutin présidentiel. Avant, bien sûr, le cadre devra garantir la fiabilité des scrutins et la crédibilité des résultats. Je pense ici notamment à la liste électorale, à l’établissement des bureaux de vote en zone rurale. Ce n’est pas simplement une question de logistique. C’est une question d’équité et d’égalité des droits entre tous les Guinéens. Faites-moi confiance. Je suis là pour vous servir. Et le moment venu, le pouvoir, je vous le remettrai, à vous, peuple de Guinée » a-t-il lancé.