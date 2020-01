Scrutin du 16 février: Alpha Condé invite les Guinéens à prendre part au vote

Alors que l’opposition s’est retirée du processus en menaçant d’empêcher les les élections législatives, le chef de l’État vient d’inviter les Guinéens à aller voter le 16 février 2020.

Dans son adresse à la nation, Alpha Condé semble minimiser les menaces de son opposition d’empêcher les élections législatives.

“L’avenir est à notre portée. Notre pays s’apprête à organiser le 16 février 2020, des élections législatives pour renouveler la représentation nationale, c’est un moment important de l’histoire de notre pays. C’est pourquoi, j’invite chacun d’entre vous à prendre part au vote et exprimer son droit et son devoir, c’est cela la démocratie. Ce sera aussi une occasion d’évaluer le chemin parcouru ensemble depuis 2010 et chacun pourra jeter un regard rétrospectif sur les acquis et les obstacles que nous avons déjà surmontés en presque dix ans d’effort collectif”.

Seulement, une trentaine de partis politiques ont fait acte de candidature à la Ceni pour les prochaines élections.

Prorogé de 72 heures, le délai de dépôt de candidature a pris fin lundi 31 décembre.

Selon la Ceni, une trentaine de partis politiques ont déposé leurs dossiers.