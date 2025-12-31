Au lendemain de la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle par la Direction générale des élections (DGE), Abdoulaye Yéro Baldé, candidat du Front démocratique de Guinée (FRONDEG), est sorti de son silence. Crédité de 349 129 voix, soit 6,59 % des suffrages exprimés, il occupe la deuxième place selon les chiffres officiels rendus publics.

Dans une déclaration lue devant la presse ce mercredi 31 décembre, l’ancien ministre de l’enseignement supérieur a vigoureusement contesté les résultats annoncés, estimant qu’ils ne reflètent pas la volonté réelle des électeurs. « Les résultats officiels annoncés nous placent en deuxième position. Mais je dois vous dire la vérité telle qu’elle est : ces chiffres ne reflètent pas votre volonté », a-t-il déclaré, avant d’affirmer que, dans les zones où le vote s’est déroulé sans pression, « le peuple nous a placés en tête ».

Tout en dénonçant les conditions de production des résultats, Abdoulaye Yéro Baldé parle d’une remise en cause de la souveraineté populaire. « Ce n’est pas seulement un score que l’on annonce : c’est une suppression de la souveraineté du citoyen », a-t-il soutenu, ajoutant toutefois que « l’on n’efface pas durablement une volonté populaire ».

Le candidat du FRONDEG affirme que ces résultats provisoires ne remettent pas en cause la position politique de son camp. Selon lui, les suffrages réellement issus des urnes démontrent que sa candidature incarne aujourd’hui la principale alternative civile. « Nous représentons aujourd’hui le principal choix civil, la principale alternative, celle autour de laquelle des millions de Guinéens se sont levés avec courage et dignité », a-t-il insisté.

Abdoulaye Yéro Baldé se veut cependant prudent dans la conduite de la contestation. Il a clairement écarté toute option susceptible d’exposer la population à des violences. « Nous n’appellerons pas notre peuple à se mettre en danger. Notre lutte est politique ; elle est stratégique ; elle est tournée vers la construction, pas vers la destruction », a-t-il déclaré, plaidant pour une démarche responsable et encadrée.

Dans sa déclaration, l’ancien chef du gouvernement affirme que le message des électeurs allait au-delà de la simple compétition électorale. « Le message envoyé par les Guinéens n’était pas un appel au désordre, mais un appel à des solutions », a-t-il indiqué, citant notamment l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes, les infrastructures et la bonne gouvernance comme priorités exprimées par les citoyens.

Se positionnant comme un acteur central de la vie politique nationale, Abdoulaye Yéro Baldé dit privilégier le dialogue tout en restant ferme sur le fond. « Nous choisissons la responsabilité plutôt que la confrontation, la fermeté dans la vérité, mais aussi le dialogue plutôt que la violence », a-t-il déclaré, estimant qu’« il n’y a de stabilité réelle que dans la légitimité ».

Enfin, le candidat du FRONDEG a annoncé l’engagement imminent de procédures judiciaires. « Notre position reste ferme. Ces résultats ne reflètent pas la réalité des urnes. Nos équipes juridiques sont déjà mobilisées pour engager les recours nécessaires auprès de la Cour suprême », a-t-il conclu, réaffirmant sa détermination à poursuivre le combat par les voies légales.