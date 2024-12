Dans une interview accordée à Cis-médias, l’ancien vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football est revenu sur plusieurs aspects liés à la gestion du football guinéen, pendant et après le CONOR. Il a notamment abordé le litige entre la LGFP et 12 des 14 clubs de la Ligue 1, la rupture du contrat avec Sonoco, ainsi que la fermeture du stade GLC de Nongo.

En ce qui concerne le bras de fer entre la LGFP et les clubs de la Ligue 1, Sega Diallo affirme qu’une telle situation n’a pas eu lieu au temps du CONOR. “La crise de la Ligue découle du fait qu’il y a des personnes au sein de ces institutions qui n’ont pas voulu collaborer avec l’instance dirigeante en place. Ce n’est pas une question de personnes, mais plutôt une question de gestion. Lorsque vous dirigez le football et que vous devez financer des activités avec vos ressources, il est essentiel de savoir ce qui s’y passe, c’est aussi simple que cela”, a-t-il expliqué.

Rupture du contrat avec Sonoco

À ce sujet, concernant la rupture du contrat avec le groupe SONOCO, Sega Diallo a déclaré que le partenaire de la ligue n’était plus en mesure de respecter ses engagements. “Le PDG de Sonoco, la présidente du CONOR et moi-même, nous nous sommes retrouvés à la Mecque pour discuter de cette situation. Sonoco rencontrait des difficultés à honorer ses engagements. Les 3,5 milliards n’étaient plus versés, voilà la réalité. Il était prêt à réduire ses engagements entre 1,2 milliards et 1,5 milliards pour proposer un autre produit. Il y a eu au moins cinq réunions avec Abdoul, le DGA, jusqu’à ce que nous envoyions le dernier courrier de validation, après quoi il y a eu un silence radio”.

Fermeture du stade de Nongo

Le vice-président de l’ancien comité de normalisation de la FGF assure que son équipe n’a joué aucun rôle dans ce dossier. “Personne n’était surpris par la décision de fermeture du stade, sauf ceux qui ne maîtrisaient pas le dossier (…) Celui qui a fermé Nongo a également fermé le stade du Mozambique, même si son père est le président de la Fédération de Football du même pays”, s’est il défendu