Dans son adresse à la nation à l’occasion du nouvel an, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a fait une annonce relative à la nouvelle constitution du pays.

Le colonel président a annoncé qu’au cours de l’année 2024, la nouvelle constitution sera soumise à un référendum. Cette constitution ne sera pas du « copier-coller » mais, selon lui, ce sera une constitution qui ressemble aux Guinéens.

Si on s’en tenait à l’accord signé entre la junte au pouvoir et la CEDEAO, le retour à l’ordre constitutionnel devrait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2024.

Faut-il rappeler que le colonel Mamadi Doumbouya a promis de ne pas faire plus de 24h au pouvoir au terme de cette transition et qu’aucun membre du gouvernement ou du CNRD ne sera candidat aux élections.