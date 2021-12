Une plainte qui vise Ousmane Gneloy et sa sœur, a été déposée ce vendredi 31 décembre 2021 au Tribunal correctionnel de Kaloum par les avocats de la famille Dalein. L’audience est prévue pour le 12 janvier 2022. Les huissiers sont à la recherche de Fatou Gneloy DIALLO.

Dans l’entretien téléphonique qu’il nous a accordé, Me Salifou BEAVOGUI, a justifié la procédure judiciaire engagée contre Ousmane Gneloy et sa sœur, par le fait que ces derniers se sont illustrés dans un passé récent, dans les injures, à l’encontre de Cellou Dalein DIALLO et ses proches.

«C’est parce que dans le passé, il (Ousmane Gneloy DIALLO, ndlr) s’est illustré dans les injures, la calomnie, la diffamation. Il a été le premier à proférer des injures que nous poursuivons aujourd’hui. Sa sœur Fatou Gneloy n’a fait que prendre le relais. C’est un Paul et un Pierre. Donc, l’un ne peut pas aller derrière l’autre.»

Me Béa précise que Fatou Gneloy est incluse dans la procédure et elle est même recherchée: «C’est parce que sa sœur est non localisable maintenant là. Il a été dit qu’elle en ville, du matin jusqu’à midi, les huissiers étaient à sa recherche. Partout où on va, on dit qu’elle était là mais qu’elle a quitté, même son numéro de téléphone ne passe plus. Elle est recherchée par les huissiers pour lui signifier l’acte. Elle est incluse dans la procédure mais on a pas pu mettre la main sur elle».

Pour l’avocat, «trop c’est trop et ça devient insupportable.» Il se demande d’ailleurs, qui sont Fatou Gneloy et Ousmane Gneloy pour, dit-il, «se permettre d’insulter à tout moment, quand ils veulent, par des vidéos postées sur les réseaux, le président Cellou Dalein DIALLO, sa famille biologique… Ça devient de trop. Même les parents du président qui sont morts, qui ont besoin de se reposer dans la paix, ne sont pas épargnés.»