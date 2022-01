le président de la Transition, colonel Mamadi DOUMBOUYA, a tenu son discours de nouvel An, ce vendredi 31 décembre 2021. Il a mis l’occasion à profit pour annoncer la tenue très prochaine des assises nationales.

Dans son adresse à la Nation à l’occasion du nouvel An, le chef de l’État a fait savoir qu’au courant du premier trimestre 2022, il y aura les assises nationales: « Nous organiserons sur toute l’étendue du territoire national et dans nos ambassades à l’étranger des assises nationales dénommées « journées de vérité et pardon ».

Pour le tombeur d’Alpha CONDÉ, ces journées permettront «de cerner l’ampleur et le contour du vaste chantier de construction de notre union sacrée.»

Le colonel Mamadi DOUMBOUYA a par ailleurs demandé à ses compatriotes de trouver en eux-mêmes la force, la confiance et la volonté pour, précise-t-il, « faire de 2022 une année de refondation et de renaissance, afin d’offrir à notre population, notamment à la jeunesse l’opportunité d’une vie meilleure ! Vous pouvez compter sur mon entière détermination. L’avenir nous appartient.»