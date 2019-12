Polémiques autour de la célébration de la fête de fin d’année : Les explications de l’imam Abdoulaye Diallo 

Dans cet entretien qu’il nous a accordé ce lundi 30 décembre 2019, Oustage Abdoulaye Diallo se prononce sur l’origine de la célébration de la fête de fin d’année. Selon lui, il est formellement interdit pour un musulman de célébrer cette fête. Par la même occasion, l’imam invite les chefs religieux à multiplier les efforts pour faire comprendre aux musulmans ce qui est interdit par leur religion. Lisez !

Guinée360.com: Qu’est-ce que l’islam dit par rapport à la célébration de la fête de fin d’année ?

Oustage Abdoulaye Diallo: La fête de fin d’année est d’origine chrétienne ou d’origine païenne. C’est un Juif du nom de Bolos qui a initié la célébration de la fête du 24 et du 31 décembre de chaque année à un Romain, et ce dernier a adopté ça au niveau de sa population et qui a été hérité par les Occidents. Et après la colonisation ils nous ont apporté cette pratique.

Pourquoi les musulmans ne doivent-ils pas fêter le 31 décembre ?

La célébration de cette fête n’est pas autorisée aux musulmans, parce que c’est une imitation des gens des autres religions. Et pour le cas du musulman, c’est la fête qui marque la fin du mois de Ramadan, et la fin du Hadjj. Ce sont ces deux fêtes là qui sont autorisées aux musulmans. Maintenant, les musulmans qui célèbrent ou accompagnent les autres dans la célébration de cette fête, c’est parce qu’ils ignorent le contenu de la religion. S’ils connaissaient le contenu de la religion, ils n’allaient pas le faire.

Dans le calendrier musulman, l’année finit en quel mois et débute quand ?

Le début de l’année, selon la religion musulmane, c’est dans le mois de Muharram. Et ça prend fin le mois qui suit la fin du Hadjj de chaque année.

Un musulman qui célèbre la fête de fin d’année, qu’est-ce Dieu lui réserve?

C’est lui qui arrive à célébrer ou accompagner la célébration de la fête de fin d’année est considéré comme un chrétien. L’intéressé, s’il ne se repentisse pas il va avoir des grands péchés de la part d’Allah. Et dans la religion musulmane il est interdit d’imiter les autres dans les pratiques faisant allusion à une idéologie. Quiconque arrive à célébrer la fête de fin d’année grégorienne est considéré comme un chrétien.

Est-ce qu’il est permis à un musulman de souhaiter bonne fête à un ami ou à un collègue chrétien ?

C’est interdit à un musulman de souhaiter bonne fête à quelqu’un qui n’est pas musulman. Vouloir le souhaiter c’est vouloir donner de la valeur à cette pratique. Et si on le fait c’est comme si cette fête est valable qu’on doit célébrer alors que cela est interdit. Ce n’est pas du fait que les chrétiens souhaitent bonne fête aux musulmans que les musulmans aussi doivent le faire. Ce n’est pas la même chose. Le fondement islamique nous interdit de leur souhaiter bonne fête.

En tant qu’imam , quel appel avez-vous à lancer à l’endroit de la communauté musulmane et à l’endroit des chefs religieux ?

L’appel que j’ai à lancer aux responsables religieux c’est de prendre leurs responsabilités, sensibiliser les citoyens. Ils n’ont qu’à multiplier les efforts pour faire comprendre à la communauté musulmane ce qu’il est permis et ce qui ne l’est pas. Aux autres musulmans, c’est de s’enquérir des connaissances approfondies de leur religion, et de s’approcher des Oulema pour connaître leur religion afin de la pratiquer convenablement.