Le rythme des dépôts de candidatures à l’élection présidentielle du 28 décembre s’accélère devant la Cour suprême. À quelques jours de la clôture du délai légal, fixée au 3 novembre, les prétendants à la magistrature suprême se succèdent devant la plus haute juridiction du pays pour officialiser leur participation au scrutin.

Après Lansana Kouyaté, candidat du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), et Ben Youssouf Keita, représentant des Nouvelles Forces Démocratiques (NFD), c’est au tour d’Ousmane Kaba, président du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), d’annoncer le dépôt de son dossier ce vendredi 31 octobre 2025.

“J’ai officiellement déposé mes dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 ce vendredi 30 octobre en tant que candidat du PADES. Cet acte marque une étape importante dans notre engagement commun pour une Guinée unie, juste et prospère”, a déclaré Ousmane Kaba sur ses canaux officiels.

L’économiste et ancien ministre de l’Économie et des Finances a souligné la portée symbolique de cette démarche, exprimant sa volonté de se mettre au service du pays. “Je mesure pleinement la responsabilité qui m’incombe et je reste animé par une seule conviction : servir le peuple guinéen avec honnêteté, courage et détermination”, a-t-il ajouté.

Dans son message, le leader du PADES a également lancé un appel à l’unité et à la mobilisation nationale : “L’heure est venue de redonner espoir, de bâtir ensemble un avenir meilleur pour chaque Guinéenne et chaque Guinéen.”

Ousmane Kaba, figure connue de la scène politique guinéenne, n’en est pas à sa première expérience électorale.

Il avait déjà été candidat lors des scrutins présidentiels de 2010 et 2015, notamment face à Alpha Condé.