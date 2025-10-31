Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló aurait échappé à une nouvelle tentative de coup d’État, à la veille de l’ouverture officielle de la campagne pour les élections générales — législatives et présidentielles — prévues le 23 novembre 2025.

Ce n’est pas une première pour ce petit pays d’Afrique de l’Ouest. Depuis son accession à l’indépendance en 1974, la Guinée-Bissau a connu au moins dix coups ou tentatives de coup d’État. Sous le mandat d’Embaló, élu en 2019, plusieurs complots ont déjà été déjoués.

Alors que l’opposition conteste la légitimité de son pouvoir, estimant que son mandat a pris fin en février 2025, Umaro Sissoco Embaló est malgré tout candidat à sa propre succession. Son principal rival, Domingos Simões Pereira, leader du PAIGC, a été écarté de la course par la Cour suprême, alimentant davantage les tensions politiques.

Dans un climat de méfiance et de fragilité institutionnelle, cette nouvelle tentative de déstabilisation confirme que la Guinée-Bissau reste l’un des pays les plus politiquement instables de la sous-région ouest-africaine.