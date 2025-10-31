À moins de 24 heures de la célébration du 67e anniversaire de l’armée guinéenne, l’ancien président de la République, le Pr Alpha Condé, a adressé un message aux « vaillants soldats » du pays.

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, l’ex-chef d’État a rappelé que le 1er novembre ne devait pas être perçu comme une simple date commémorative, mais comme « un rappel de notre histoire, une interpellation de nos consciences et une invitation à la fidélité envers la République ».

« Faisons de ce jour une journée de réengagement patriotique, de réconciliation entre l’armée et le peuple, et de renaissance de la fierté nationale », a-t-il ajouté.

Revenant sur la genèse de l’armée nationale, créée au lendemain de l’indépendance, Alpha Condé a souligné qu’elle « n’est pas le fruit du hasard, mais l’héritage d’une vision : celle d’un État désireux de se défendre lui-même, de protéger son territoire, sa population et ses ressources contre toute domination étrangère ».

L’ancien président a lancé un appel à la conscience et à la responsabilité républicaine des militaires guinéens :

« Souvenez-vous du sens du serment que vous avez prêté : servir la Nation, défendre l’intégrité du territoire et protéger la vie des citoyens. »