Face à la multiplication des cas d’abattage illégal de bœufs dans plusieurs régions du pays, le gouvernement guinéen tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué conjoint signé par les ministres de l’Administration du Territoire, de l’Environnement, de l’Élevage et de l’Agriculture, les autorités dénoncent une pratique contraire aux lois de la République et annoncent des sanctions sévères contre les contrevenants.

« Face à la recrudescence des actes d’abattage illégal de bœufs par des individus non autorisés dans certaines localités du pays, le Gouvernement de la République de Guinée exprime sa profonde préoccupation et rappelle que de tels comportements portent gravement atteinte à la propriété privée, à la cohésion sociale, à la protection de l’environnement et du cadre de vie, à la santé publique et à l’ordre public », indique le communiqué.

Le texte précise que ces pratiques constituent des actes de vandalisme et de banditisme, en violation flagrante du Code de l’Élevage, du Code Pastoral, du Code de l’Environnement et du Code Pénal.

Les ministres signataires rappellent que nul n’a le droit de se faire justice soi-même. Tout différend ou litige relatif à la propriété, à la gestion ou à la garde du bétail « doit impérativement être porté devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée ».

En conséquence, le gouvernement interdit formellement tout abattage de bœufs par des personnes non habilitées et met en garde les auteurs ainsi que leurs complices. Ces derniers « s’exposent à des sanctions pénales et administratives sévères », précise le communiqué.

Les autorités administratives et locales, les forces de défense et de sécurité ainsi que les services techniques compétents sont instruits de veiller à l’application stricte de cette mesure sur l’ensemble du territoire national.

Enfin, le gouvernement en appelle « au sens civique, à la vigilance et à la responsabilité de tous les citoyens, afin d’assurer le respect de la légalité républicaine, la protection des biens et des personnes, ainsi que la préservation du vivre-ensemble ».