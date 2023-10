Dans le cadre du transport de minerais de bauxites dans la zone de Boffa, l’Innovation Panafricaine BANKITRUCK a eu le mérite de signer plusieurs contrats d’une valeur de près de trente (30) millions de dollars avec géants miniers. Il s’agit du Groupe SPIC GUINEA, SD MINING, SINOHYDRO…

En effet, portée sur des distances de 80 km, 40 Km, 36 km, 20km…, ralliant les différentes plateformes minières aux ports d’embarquements, ces conventions s’articulent comme suit :

▪ Le transport de la bauxite produite dans les mines des sociétés minières vers les ports respectifs ;

▪ Le respect du Contenu Local à travers la création des emplois jeunes ;

▪ Le renforcement des relations saines avec les Communautés riveraines au projet ;

▪ Le respect des politiques environnementales en vigueur et ;

▪ Le respect scrupuleux des Normes de l’Hygiène, Sécurité Environnement « HSE » etc

En se félicitant du climat de collaboration avec ces sociétés minières partenaires, BANKITRUCK, réaffirme sa ferme volonté d’accompagner ses partenaires dans le noble objectif de participer à l’accroissement de l’économie nationale et à la création d’emplois.

À propos de BANKITRUCK:

BANKITRUCK, filiale du groupe BANKI Technology, est la première plateforme de location de camions et machines, et d’e-commerce d’agrégats en Guinée, au Mali et en Sierra-Leone. BANKITRUCK vous permet de louez des camions et des machines pour le transport de vos produits ou pour vos projets industriels et miniers. Vous pouvez également commander en ligne vos agrégats (ciments, sable, granite…) et de vous faire livrer partout et à tout moment.