L’audition d’Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba se poursuit ce lundi 31 octobre 2022, devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la cour d’appel de Conakry.

A la barre, le commandant Diakité répond aux questions des avocats de ses co-accusés. Il s’agit des avocats du colonel Tiégboro Camara qu’il accuse d’être parmi les auteurs du massacre, au stade du 28 septembre 2009.

Entre Me Salifou Béavogui et le commandant Toumba Diakité, les questions viennent de partout. Il arrive à l’accusé de poser des questions à l’avocat de Marcel Guilavogui.

Par ailleurs, Me Emmanuel Bamba a estimé que l’accusé aurait reçu de ses avocats des réponses, à leurs questions. Ce que l’avocat de Toumba Diakité a considéré non fondé. Il indique également que son client et imperturbable et souhaite avoir des excuses pour laver son honneur.

«Monsieur le président, je vois que la défense est désarticulée, la manifestation de la vérité se fait jour. Les moyens de défense n’ont plus cours dans ce prétoire, en tout cas, en ce qui les concerne, ce à quoi le tribunal peut s’attendre et c’est d’ailleurs notre souhait, pour notre notoriété, notre devenir, notre probité en tant qu’ancien chef, ce sont des aveux de culpabilité et des présentations d’excuses. Les faits sont têtus, comme on aime à le dire, ils ne peuvent être modifiés, celui qui est devant eux, il est inconcevable. Il est pertinent. Il est dans l’harmonie et dans le transcendantal», a adressé Me Paul Yomba Kourouma, à l’endroit des avocats de la défense.