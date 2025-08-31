Démis de ses fonctions depuis le 19 février 2024, l’ancien Premier ministre Bernard Goumou est sorti du silence ce dimanche 31 août 2025. À l’occasion d’un point de presse organisé à la Maison de la presse, il a annoncé son engagement dans la campagne référendaire en cours, en prélude au scrutin constitutionnel du 21 septembre.

« Se doter d’une nouvelle constitution n’est pas seulement une simple formalité. C’est un acte fondateur qui consiste à définir un projet de société que nous allons bâtir ensemble, qui, en même temps, a garanti la paix, la stabilité et la continuité de l’État, mais également a ancré notre cher pays, la Guinée, dans le concert des nations avec responsabilité et dignité. Cette nouvelle constitution est la loi fondamentale, le socle sur lequel reposent l’identité, les valeurs, les principes, le droit et la stabilité de la République », a-t-il déclaré.

Nommé Premier ministre par intérim en juillet 2022 puis confirmé en août de la même année, Bernard Goumou a dirigé le gouvernement jusqu’à son limogeage, en février 2024. Si plusieurs de ses ministres ont été reconduits, lui n’avait plus repris la parole en public. Malgré tout, il dit être resté fidèle au chef de l’État.

« Ma conviction, en plus de mon amitié et de ma loyauté envers le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, c’est que cette nouvelle constitution est bonne pour la Guinée et représente un pas en avant pour chaque citoyen. Pourquoi cette constitution ? D’abord, c’est pour tourner la page de la transition. Deuxièmement, c’est pour donner la légitimité démocratique à nos nouvelles autorités », a expliqué l’ancien chef du gouvernement.

S’appuyant sur le contenu du projet, Bernard Goumou a mis en avant les garanties de gouvernance qu’il renferme. « Cette nouvelle constitution introduit des mécanismes de transparence, de contrôle du pouvoir et de réduction des comptes. Tout ceci contribue à l’amélioration de la gouvernance », a-t-il souligné.

Il ajoute enfin : « cette constitution redonne le droit à nos concitoyens de choisir librement leurs représentants. Cette nouvelle constitution, également, permet une construction inclusive de la Guinée à travers notamment l’éducation et la santé pour tous. (…) Ce texte fondateur permet de semer la graine d’un avenir pour notre pays. »