L’assassinat de l’opérateur économique Elhadj Hassimiou Diallo à Cobayah a été évoqué au cours de l’assemblée générale de l’UFDG. Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo pleure la mort d’ “un militant de première heure”.

“C’était l’un des militants de la première heure de l’UFDG. Nous avons appris qu’il a été assassiné devant sa famille. Nous présentons nos condoléances à sa famille ainsi qu’à l’UFDG. C’est une véritable tragédie et un signe d’insécurité croissante. C’est l’insécurité physique qui menace les Guinéens et les Guinéennes”, a déploré le vice-président Kalémodou Yansané.

Alors que la famille d’Elhadj Hassimiou Diallo peine à se remettre du choc de son assassinat dans la nuit du jeudi au vendredi 30 août 2024, des malfrats se sont introduits dans son domicile la nuit suivante, du vendredi au samedi. Ils ont détruit les antivols d’une fenêtre avant de s’introduire à l’intérieur de la maison et emporté sept (7) téléphones, et plus de 17 millions GNF.