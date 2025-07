Quarante-huit heures après sa nomination à la tête du ministère de la Jeunesse, Cellou Baldé, ancien député uninominal de Labé, a réagi publiquement. Dans un message publié sur sa page Facebook, le nouveau membre du gouvernement a exprimé sa gratitude au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, et au Premier ministre Bah Oury.

« Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des armées, Général Mamadi Doumbouya,

Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour m’avoir honoré de votre confiance en me nommant ministre de la Jeunesse. C’est un honneur et une responsabilité que je prends avec détermination et engagement. »

Cellou Baldé a également assuré de sa loyauté à la vision présidentielle, notamment en ce qui concerne les politiques en faveur des jeunes :

« Je souhaite vous réitérer ma loyauté envers votre vision pour la jeunesse guinéenne. Je m’engage à appliquer fidèlement vos directives, en priorité sur la formation, l’insertion et l’emploi des jeunes, qui sont des leviers essentiels pour l’émancipation et le développement de notre pays. »

S’adressant ensuite au chef du gouvernement, il a salué son engagement pour l’avenir des jeunes :

« Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, je vous adresse mes plus vifs remerciements pour votre engagement constant en faveur de la jeunesse et de l’avenir de notre pays, qui inspire confiance et mobilisation. À vos côtés, je m’engage à traduire ces principes en actions concrètes au sein du ministère de la Jeunesse, en synergie avec les orientations du Président de la République. »

Enfin, il a lancé un appel à l’ensemble des jeunes guinéens à s’impliquer activement dans la dynamique de la transition :

« Je lance un appel à toute la jeunesse guinéenne à s’inscrire pleinement dans la vision de refondation initiée par Monsieur le Président de la République, afin d’œuvrer ensemble pour un avenir prospère et dynamique pour la Guinée.

Recevez, Excellences Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, l’expression renouvelée de ma gratitude, ainsi que l’assurance de mon engagement total et indéfectible au service de la République. »