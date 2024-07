Le verdict tant attendu du procès des événements tragiques du 28 septembre 2009 sera rendu ce mercredi 31 juillet 2024. Cependant, un élément clé de cette audience de délibération est l’absence remarquée des avocats des parties.

Les avocats, qui ont participé activement à toutes les phases du procès, ne seront pas présents pour le délibéré en raison d’un mouvement de grève déclenché depuis le 16 juillet 2024. Ce boycott fait suite à l’enlèvement et à la détention illégale de deux activistes de la société civile, Foniké Mengué et Mamadou Billo Bah, arrêtés à leur domicile le 9 juillet 2024. Depuis, leurs familles et leurs avocats n’ont reçu aucune nouvelle d’eux.

Bien que la présence d’avocats ne soit pas nécessaire pour cette audience consacrée uniquement à la délibération, leur absence sera très remarquée par l’opinion nationale et internationale. Le tribunal, ouvert depuis 8h00, a vu la présence de certains accusés dans la salle, notamment l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba, et l’ex-ministre chargé des services spéciaux, le colonel Moussa Tiégboro Camara. Cependant, aucun avocat n’était visible sur place jusqu’à 11h30.

Ce boycott des avocats envoie un message fort de protestation contre des actions jugées illégales. Des organisations de la société civile guinéenne et l’ONU pointent du doigt les autorités de la transition.

L’issue de ce procès, malgré l’absence des avocats, reste un moment important pour la justice en Guinée. Le verdict attendu représente une opportunité de rendre justice aux victimes du massacre du 28 septembre 2009 et de renforcer la lutte contre l’impunité dans le pays.