Moussa Dadis Camara, l’ancien chef de la junte militaire au pouvoir lors des événements tragiques du 28 septembre 2009, est au centre de l’attention dans ce procès historique. Assis dans le box des accusés, Dadis, comme il est couramment appelé, fait face à la perspective d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Dadis, autrefois puissant et redouté, affiche aujourd’hui une expression de profonde introspection. Ses traits, marqués par près de 2 années de détention préventive et de stress, révèlent un homme conscient de la gravité des accusations portées contre lui. Accusé de crimes contre l’humanité, y compris des meurtres, des viols et des tortures, Dadis est maintenant confronté à l’attente insupportable de son sort.

Assis droit, il regarde fixement devant lui, évitant de croiser les regards de la foule et des journalistes présents. De temps à autre, il jette un coup d’œil vers ses coaccusés, partageant avec eux des moments de silence lourd de significations. La salle d’audience est imprégnée d’une tension palpable, chaque tic-tac de l’horloge rapprochant un peu plus Dadis du moment où il sera fixé sur son avenir.

Certains des coaccusés de Dadis, comme le colonel Moussa Tiégboro Camara et Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, partagent cette même anxiété. Cependant, pour Dadis, le poids des responsabilités passées et la chute dramatique de son pouvoir ajoutent une dimension supplémentaire à son attente.

Le tribunal, ouvert depuis 8h00 ce matin, est rempli de murmures et de spéculations. Les avocats des parties sont absents en raison d’une grève, mais la présence des accusés, sauf le colonel Claude Pivi en cavale, est suffisante pour maintenir l’attention de tous. Dadis, dans ce moment d’angoisse extrême, retient son souffle, attendant la décision qui pourrait sceller définitivement son destin.