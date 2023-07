L’absence du président de la transition guinéenne le Colonel Mamadi Doumbouya au 2e sommet Russie-Afrique qui s’est achevé le 28 juillet dernier à Saint-Pétersbourg, continue d’alimenter le débat en Guinée.

Alors que certains observateurs tentent de justifier cette absence par la relation diplomatique tendue entre la Russie et la Guinée, le chef de la diplomatie guinéenne Dr Morissanda Kouyaté lui, affirme que le Colonel s’est absenté pour des raisons de calendrier national.

« La plus grande insulte qu’on adresse au peuple de Guinée, c’est de dire que son président est proche de tel ou de tel pays. Le président Doumbouya est proche des guinéens. Et quand la pose d’une première pierre à Panziazou coïncide à un sommet international, le président peut aller à Panziazou qu’au sommet international parce que pour lui, il faut se concentrer sur la Guinée avant tout. C’est son agenda national qui l’a empêché de partir. La Guinée et son président ne peuvent figurer sur aucune liste de ceux à influencer contre ou pour la Russie, nous ne sommes pas dans cette étoffe-là », explique le ministre.

D’après Morissanda Kouyaté, la Guinée a tiré plusieurs avantages de ce sommet Russie-Afrique. C’est notamment le retour de la Guinée sur le plan international à travers la diplomatie et la redynamisation de la coopération entre la fédération de la Russie et la République de Guinée dans plusieurs domaines.

« Dans le domaine de la pêche et de l’agriculture, il y a eu la signature d’un accord avec le CNSP dans le domaine des mines. La Russie accepte de viser le même objectif que le colonel Mamady Doumbouya dans la refondation, de l’exploitation des mines en Guinée, dans le domaine scientifique. Il y a l’augmentation du nombre de bourse pour les étudiants en Russie dans le domaine de la formation professionnelle, de la santé, de la sécurité et celui de la diplomatie. Donc il y a eu une refondation de nos relations diplomatiques avec la Russie », s’est réjoui le diplomate guinéen, ce lundi 31 juillet 2023, chez nos confrères de Fim fm.

Concernant la rupture des céréales blé en Afrique provoquée par la guerre en Ukraine, le ministre des affaires étrangères est revenu sur le message de la Guinée qu’il a livré devant le président de la Russie Vladimir Poutine. Morissanda Kouyaté, dit avoir plaidé pour un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine, pour sauver des milliers d’hommes et femmes africains de la famine qui menace le continent depuis le début de cette guerre.