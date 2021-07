En Guinée pour un séjour de 72 heures, la délégation angolaise dirigée par le président João Gonçalves Lourenço a procédé à la signature de plusieurs accords de coopération avec le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Affaires étrangères. Plusieurs secteurs sont ainsi concernés par ces accords dont la défense, la sécurité transfrontalière, la santé, les investissements publics et privés, les mines et autres.

Dr Ibrahima Khalil Kaba, le ministre des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger et monsieur Tété Antonio, ministre des relations extérieures ont eu à signer par endroits un mémorandum d’entente portant sur la consultation politique. «Les deux hommes d’État ont mentionné les énormes opportunités économiques qu’offrent leur pays respectifs. Ils ont ainsi invité les opérateurs économiques guinéens et angolais a créé un partenariat gagnant-gagnant en vue de renforcer et de diversifier les échanges entre les deux pays », rapporte un communiqué élaboré à cet effet.

Outre les secteurs cités ci-haut, la Guinée et l’Angola comptent œuvrer également dans les domaines liés aux questions migratoires, la justice, l’éducation, le transport, l’agriculture, l’élevage, la pêche, le pétrole et le gaz.

« Abordant la crise sanitaire, les deux chefs d’État se sont réjouis des stratégies mises en place dans leurs pays respectifs dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 qui sévit encore dans le monde et ont insisté sur la nécessité d’un accès équitable aux vaccins », ont-ils signé.

Terrorisme en Afrique

Alpha Condé et João Gonçalves Lourenço se sont prononcés sur la récurrence des attentats terroristes dans certains pays de l’Afrique.

«Ils ont condamné les attentats terroristes récurrents à l’est de la République démocratique du Congo, au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, au Nigeria, au Niger et au Mozambique. Les deux chefs d’État se sont engagés à une meilleure coordination de leur action sous l’égide de l’Union africaine pour créer les conditions favorables à la paix et à la sécurité régionale et internationale… »