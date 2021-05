Une opposition s’installe entre dame Rouguiatou Camara et Thierno Siddy Barry, à Bentouraya, dans la commune de Coyah. A cet effet, un bâtiment abritant une pharmacie, un salon de coiffure et un kiosque de transfert d’argent, a payé les frais, dans la nuit du dimanche 30 mai à ce lundi.

Rouguiatou Camara raconte que c’est son défunt époux, qui a acheté un domaine a en 2013, situé dans cette localité. Des années plus tard, elle a érigé un bâtiment là, abritant des points de vente et d’autres activités génératrices de revenus. Vue le bon emplacement du domaine, au bord de la route, Thierno Siddy Barry, son voisin, serait aussi attiré par le lieu.

Il aura tenté de corrompre dame Rouguiatou, qui n’a pas cédé. Il aurait essayé les yeux doux, en vain, avant de passer par la force, ensuite, témoignent les voisins.

«Il a porté plainte contre nous à Conakry. Après le jugement on a eu raison sur lui. Les gens on fait des papiers pour lui dire que ce n’est pas pour lui. Depuis lors, l’affaire s’était un peu calmée. Après le décès de mon mari il y a 5 ans, Thierno Siddy Barry a commencé à m’envoyer des gens pour venir me convaincre afin de lui vendre le terrain sur lequel mon mari a bâti trois magasins et un conteneur. Pendant le ramadan, il a acheté des denrées alimentaires pour m’offrir. Mais, j’ai toujours rejeté ses dons et refoulé les gens qu’ils m’envoyaient pour me convaincre en vue de céder. Je lui ai dit que je ne vais pas vendre cet endroit, je suis une veuve, c’est le seul bien que mon mari m’a laissé pour pouvoir entretenir mes 5 enfants», a-t-elle expliqué.

Thierno Siddy Barry aurait ainsi transgresser les bornes installées pour une question de délimitation entre lui et dame Rouguiatou. Dans la nuit du dimanche, il aurait, en complicité avec des agents de sécurité, démoli le bâtiment de sa voisine. Les pertes n’ont pas été évaluées au moment où nous étions dans la zone, mais les personnes qui travaillaient là, affirment n’avoir rien récupéré.

«J’avais mes marchandises à l’intérieur de ma boutique. Il y avait mon congélateur de 8 étagères que j’ai acheté à 2.500.000. Il y avait également ma télévision et les chaises. Mais rien de tout ça n’a été sauvé. Ils ont fait tomber les briques sur tout. C’est à 3 heures qu’on m’a appelé qu’une machine est venue saccager notre restaurant…», a exprimé Ibrahima Sory Barry.

Le domaine au centre de ce conflit a été acheté dans les mains de Morlaye Koutalaye Camara, qui l’avait acquis dans les mains d’une autre femme. «C’est moi qui ait attribué ce domaine à l’époux de la dame Rouguiatou, du nom de N’Fanba. C’est pour elle, jusqu’à l’au-delà. Après des heurts à plusieurs reprises, nous avions été traduits devant le tribunal de Kaloum, où le nommé Siddy n’a pas eu raison. Il devrait laisser cette affaire. Le domaine ne l’appartient pas», a-t-il tranché.

Les médias ont tenté de rentrer en contact avec Thierno Siddy Barry. Mais Son entourage, en plus de refuser de fournir son adresse, s’est opposé à tout accès dans son domicile.

Les conflits domaniaux font légion dans la commune de Coyah, ces derniers temps. Nombreuses sont ces familles qui s’affrontent dans ce cadre et qui aboutissent aux violences meurtrières, par endroits.