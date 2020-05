L’ information créée une très grande psychose dans la ville carrefour, Mamou. Selon nos informations, deux personnes testées positives au nouveau Coronavirus s’échappent au contrôle des agents de santé. C’est la DPS (Directrice Préfectorale de la Santé), de Mamou qui a annoncé la nouvelle à la presse ce samedi.

« Les deux personnes ont été prélevées le 20 mai dernier à Kouria, et leurs résultats se sont avérés positifs. Le Monsieur est un chauffeur et la dame dit être commerçante. L’ ANSS nous a envoyé ces informations et nous nous sommes mis à leur recherche. La difficulté est que, ces deux personnes ont éteint leurs téléphones. Si non au départ, on communiquait régulièrement avec elles. Le Monsieur nous disait qu’il était en route pour Mamou. On a posté la sécurité au niveau du barrage, à la rentrée de la ville. Le syndicat et la sécurité ont attendu jusqu’au soir, on n’a pas vu la personne » introduit Dr Kankalabé.

« Par après, on nous dit que la personne est de la région de Faranah mais pas de la préfecture de Mamou. Jusqu’à maintenant, on n’a pas une information claire sur son cas. Pour la deuxième personne, la dame, elle a donné une adresse de Mamou, quartier Almamya. Mais vu qu’elle avait éteint son téléphone, nous avons fait recours à la société Orange, afin qu’elle puisse nous aider à retrouver la dame. Mais il s’est trouvé qu’elle était à Kindia quand elle nous répondait, et non à Mamou. Finalement on a compris qu’elle est en train de circuler entre Conakry et Kindia, elle n’est pas venu à Mamou » a déclaré à Mosaiqueguinée, la DPS de Mamou, Hadja Mariama Kankalabé Baldé

Cette situation relance à nouveau le débat sur l’importance des dispositions sanitaires mises en place par les autorités pour éviter la propagation du virus vers l’intérieur du pays.