Les nombreuses sorties du Premier ministre, Bah Oury, affirmant qu’un glissement du chronogramme de deux ans de transition n’est plus tenable en Guinée suscitent des interrogations au sein des etat-major des partis politiques.

Au RPG arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir, les responsables se demandent si le chef du gouvernement exprime ses opinions personnelles ou s’il est en train de véhiculer le message du CNRD.

“Par rapport au glissement, le RPG arc-en-ciel se pose des questions, est-ce que c’est l’organe central de la transition, c’est à dire le CNRD, ou-bien c’est le point de vue de Bah Oury, parce qu’on a pas vu un communiqué du CNRD informant la population que compte tenu de tel ou tel aspect, on ne pourra plus respecter le chronogramme. Mais Bah Oury a commencé à dire ça avant même qu’il ne soit Premier ministre. Est-ce que c’est personnel ou pas on ne comprend pas, c’est flou, ils n’ont qu’à nous éclairer”.

Mais avec un peu de volonté, de la part des autorités, l’ancien ministre du commerce, Marc Yombouno, soutient que le chronogramme est bien tenable.

“Tout le monde sait que ce calendrier est tenable, si on a la volonté. C’est tenable parce qu’il y a des activités qui ne sont pas utiles pour une transition. Elles peuvent être réalisées après”.

Ce responsable au sein du bureau politique du parti d’Alpha Condé note de l’incohérence dans la position de Bah Oury vis-à-vis de la transition de 2009 sous capitaine Dadis et celle de maintenant.

“On entend des gens dire, nous sommes pro CNRD et nous assumons. Il ne faut pas assumer des contre-vérités ça va vous rattraper après. Symboliquement Dieu nous rappelle ça à travers le procès du massacre du 28 septembre. Celui qui est actuellement Premier ministre était le président du comité d’organisation de la manifestation contre la candidature de capitaine Dadis. Aujourd’hui on se demande est-ce que c’est la tête de Dadis qu’il n’aimait pas, mais en tout cas ce n’était pas une conviction. Lorsque vous avez la conviction, même si c’est votre fils qui vient s’il n’est pas sur la ligne vous lui dite la vérité. C’est ça la conviction d’un homme politique”, enseigne M. Yombouno.