Au lendemain de la publication des sanctions infligées aux équipes finalistes de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Dr Patrice Motsepe, est sorti de son silence. Le dirigeant sud-africain a réagi avec fermeté, réaffirmant l’engagement de l’instance continentale à préserver l’intégrité, la réputation et la compétitivité mondiale du football africain et de ses compétitions.

Dans un communiqué, Dr Patrice Motsepe a exprimé sa profonde déception face aux incidents qu’il juge inacceptables, survenus lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations. Tout en prenant acte des décisions disciplinaires rendues, il a tenu à rappeler son respect des procédures internes de la CAF. “J’ai pris acte de la décision rendue par la Commission de Discipline de la CAF, annoncée le mercredi 28 janvier 2026, et je respecte pleinement l’ensemble des décisions de nos instances judiciaires, auxquelles je me conformerai strictement”, a-t-il déclaré.

Dans cette dynamique, le président de la CAF a annoncé la convocation d’une réunion du Comité exécutif de la CAF (COMEX), la plus haute instance décisionnelle de l’organisation en dehors de l’Assemblée générale ordinaire annuelle. Cette rencontre vise à examiner en profondeur les règlements de la CAF, notamment le Code disciplinaire. “Cet examen vise à garantir que les organes judiciaires de la CAF disposent de pouvoirs suffisants pour infliger des sanctions appropriées et dissuasives en cas de violations graves des Statuts, Règlements et du Code Disciplinaire de la CAF, ainsi que pour tout comportement portant gravement atteinte à la réputation, à l’intégrité, au respect et à la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF”.

Face aux critiques récurrentes liées à l’arbitrage, Patrice Motsepe s’est félicité des progrès réalisés ces dernières années, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer davantage les capacités des officiels de match sur le continent. “Ces dernières années, nous avons considérablement amélioré la qualité, l’intégrité, l’indépendance, les compétences et l’expertise des arbitres africains, des opérateurs VAR et des commissaires de match. Nous sommes déterminés à allouer des ressources financières supplémentaires ainsi qu’une expertise technique renforcée afin de garantir que la qualité, l’intégrité, l’impartialité, les compétences et l’expertise des arbitres africains, des opérateurs VAR et des commissaires de match soient comparables à celles des meilleurs au monde”.

Revenant sur les réformes engagées depuis son accession à la tête de la CAF, Patrice Motsepe a rappelé que l’une de ses premières décisions a été de garantir l’indépendance et l’impartialité de la Commission des arbitres de la CAF, estimant qu’ “il est essentiel que les arbitres africains, les opérateurs VAR et les commissaires de match soient perçus, respectés et reconnus comme impartiaux, équitables et de niveau mondial”.

En conclusion, le président de la CAF s’est voulu rassurant. Il a assuré que, grâce aux réformes supplémentaires et aux mesures d’envergure envisagées, le football africain et les compétitions de la CAF continueront d’être respectés, admirés et de figurer parmi les meilleurs au monde.