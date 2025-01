Le vice-président de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), Edouard Zoutomou Kpogomou, a pris la parole pour commenter le refus des représentants des Forces vives de Guinée de quitter le Conseil national de la transition (CNT). Il a analysé les raisons possibles derrière cette décision, en soulignant les enjeux qui pourraient expliquer cette position.

Mamadou Fadia Baldé, Ahmed Tidiane Sylla et Sayon Mara, qui représentent les Forces vives de Guinée au sein du Conseil national de la transition (CNT), persistent à siéger, allant ainsi à l’encontre des souhaits exprimés par leurs mandants.

« Quand vous n’êtes pas alignés sur une idéologie, quand vous dites clairement que vous n’êtes pas d’accord, et qu’on vous envoie là pour une mission, je crois que la moindre des choses serait d’obéir à ce que le groupe souhaite», a déclaré Edouard Zoutomou Kpogomou.

Et d’ajouter : « C’est comme les ambassadeurs qu’on envoie dans des pays. Vous ne pouvez pas désigner un ambassadeur qui refuse de soutenir la ligne directrice du gouvernement qu’il représente. Si on vous rappelle, vous devez revenir, car sinon vous ne représenterez plus ceux qui vous ont mandaté, mais seulement vous-même. Et à ce moment-là, on saura qu’ils n’ont jamais été avec nous. »

Ce vice-président de l’ANAD précise que c’est les coalitions et non les partis politiques qui sont représentés au CNT contrairement à ce que pensent certains. “ Nos représentants présents ne sont plus seulement des représentants de l’UFDG, mais de la coalition ANAD. Dans ces conditions, nous les avons invités à rendre le tablier, comme l’a fait Mohamed Traoré, qui était là au nom du barreau de Guinée. C’est la moindre des choses. Mais s’ils ne le font pas, les raisons sont ailleurs. Nous pensons que ce sont des raisons pécuniaires. »