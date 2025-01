Le Premier ministre a présidé ce jeudi 30 janvier 2025 la cérémonie d’ouverture à Conakry de la 77ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), qui s’est tenue. À cette occasion, Bah Oury a souligné l’engagement de la Guinée envers la préservation et la valorisation de ses ressources fluviales, essentielles à la coopération régionale et à la prospérité du continent.

Dans son discours, le Premier ministre a rappelé que la Guinée, où tous les grands fleuves de l’Afrique de l’Ouest prennent leurs sources, assume pleinement sa responsabilité envers cette région du continent. “Les fleuves, l’eau, constituent les vecteurs essentiels du rapprochement et d’une histoire commune entre les populations depuis des siècles. C’est autour de l’eau que se sont bâtis les empires, et c’est autour de l’eau que nous bâtissons l’avenir”, a-t-il déclaré, réaffirmant l’importance du barrage de Koukoutamba, qui demeure une priorité pour la Guinée.

Bah Oury a salué les efforts du Haut Commissariat pour relancer et activer la construction de micro-barrages sur certains fleuves, soulignant l’importance de la décentralisation de ces projets afin de permettre à chaque population de se sentir concernée et impliquée. Il a ensuite évoqué un projet d’envergure visant à inscrire le massif du Fouta Djalon au patrimoine mondial de l’UNESCO.

“La préservation de ce massif et de son bassin est essentielle pour garantir l’avenir des populations qui en dépendent. Ce projet vise à restaurer la stabilité dans un espace africain en contexte troublé, tout en favorisant la lutte contre la pauvreté, la cohésion sociale et la paix”, a-t-il précisé.

Enfin, le Premier ministre a évoqué les travaux menés par les experts présents, dont l’objectif est de renforcer les acquis de l’OMVS et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour assurer la viabilité et la pérennité des projets en cours. “Ces initiatives renforceront les liens de solidarité entre nos nations et contribueront à faire de notre espace une zone de prospérité et de paix”, a-t-il conclu.

Ainsi, cette rencontre a permis de rappeler l’importance stratégique de l’eau et des fleuves dans le développement économique, social et environnemental de la région, tout en consolidant l’engagement de la Guinée à jouer un rôle central dans la gestion et la préservation de ses ressources hydrauliques.