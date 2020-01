Promotion féminine: le Reffecig lance officiellement ses activités

Le Réseau des filles et femmes de Guinée pour la citoyenneté (Reffecig) a officiellement lancé ses activités, ce vendredi 31 janvier 2020 à Conakry en présence de plusieurs personnalités de l’Administration publique, de la Société civile et du secteur privé. L’objectif est de valoriser la couche féminine et s’se impliquer pour son épanouissement.

Le Reffecig est composé de femmes et de jeunes filles issues de toutes les catégories socioprofessionnelles et compte mener ses activités sur toutes l’étendue du territoire nationale.

Dans son discours, la coordinatrice du Réseau, Mme Kaba Fanta Dopavogui a dénoncé «les violences, la discrimination, le rejet, les viols les injustices aggravées par le dysfonctionnement de notre système social dont sont les filles et femmes en ce moment dans le pays ».

C’est pour lutter contre les stéréotypes basées sur le genre, a-t-elle souligné, que le Reffecig a vu le jour le 8 mars 2019, avec pour objectif principal la promotion des droits et devoirs des filles et des femmes de Guinée.

«Notre mission est de valoriser la couche féminine et s’impliquer dans son épanouissement et en aidant à s’approprier des textes de lois. Et à travers cela, contribuer au développement socio-économique et culturel de la Guinée en faisant la promotion de la paix et de l’unité nationale».

Par ailleurs, Mme Kaba a rendu «hommage au chef de l’État qui, selon elle, a mis au centre de ses projets de société l’autonomisation des filles et femmes».