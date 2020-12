Comme nous vous l’annoncions précédemment, le procès de l’opposant Souleymane Condé, Youssouf Dioubaté et Roger Bamba, décédé il y a quelques semaines, a repris ce mercredi 30 décembre 2020 devant le tribunal de première instance de Dixinn.

Dans son réquisitoire, le procureur Sidy Souleymane N’diaye a requis la peine de 5 ans d’emprisonnement contre Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté et d’une amende de 300 millions de francs guinéens.

Pour le ministère public, les faits reprochés à Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté sont graves.

«En ce qui concerne Youssouf Dioubaté, il a reconnu appartenir au mouvement mis en place par Souleymane Condé. Il a dit que ce mouvement a pour vocation de préparer l’avenir politique du pays. On ne vous laissera pas déstabiliser la République de Guinée, qui est un État démocratique avec des structures démocratiques. Le procureur de Dixinn ne vous laissera pas faire. Nous avons pensé qu’il n’y avait autre destination pour eux que la maison centrale. Nous veillerons à ce qu’ils demeurent. Quand on fait des messages pour dire que le régime d’Alpha Condé ne tue plus les jeunes mais plutôt des enfants à bout portant, c’est extrêmement grave. Youssouf Dioubaté a apprécié ses publications de son ami Souleymane Condé qu’il a d’ailleurs partagé pour atteindre plus de personnes. Il ne peut pas y avoir de complaisance dans les situations de ce genre. Vous ne pouvez pas dire ce qui peut déchirer la communauté nationale», a dit le procureur Sidy Souleymane N’diaye.

Par ailleurs, le ministère Public a rappelé que l’action publique est éteinte à l’encontre du défunt Roger Bamba.

«la mort met fin à la personnalité», a-t-il rappelé.