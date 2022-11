Au cours de son 5ème jour d’interrogatoire ce mercredi 30 novembre, devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la cour d’appel de Conakry, l’ancien ministre de la sécurité présidentielle a été demandé sur le scénario de mutinerie sous le régime de Lansana Conté, en Guinée, le 4 février 1996.

Selon Me Lancinet Sylla, l’un des avocats de Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi était l’un des instigateurs de la mutinerie sous le régime de feu général Lansana Conté. Il dit également que c’est à cause des agissements de Coplan que l’ancien président a muté le général Sékouba Konaté à Conakry pour diriger le bataillon spécial des troupes aéroportées (BATA).

Celui qu’on surnomme Coplan était l’un des militaires le plus redouté au sein de l’armée guinéenne. Cependant, dans le dossier de massacre des civiles au grand stade de Conakry, il est accusé d’assassinat, de meurtres, de vols, de viols et de pillages le 28 septembre et les jours suivants.

Le colonel Claude Pivi, depuis l’entame de son interrogatoire, n’a pas cesser de nier les faits qui lui sont reprochés. A l’en croire, il n’a jamais été au stade le 28 et les jours suivants. Il n’a jamais aussi tué ou pillé les commerces des citoyens dans les quartiers Cosa, Bomboly et Bambéto. L’officier soutient que c’est l’ancien aide de camp du capitaine Dadis, le commandant Toumba Diakité et ses hommes qui ont été au stade. Il rejette toute la responsabilité des massacres sur ces derniers.

A suivre…