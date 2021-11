L’ancien porte-parole du gouvernement déchu, serait souffrant, de telle sorte qu’il a besoin d’être évacué, selon certaines sources proches de sa famille.

Contrairement aux rumeurs relatives au refus des nouvelles autorités lui permettant de sortir du pays, Ousmane Gaoual Diallo, a indiqué ce mardi 30 novembre, que le gouvernement n’est pas au courant d’une telle démarche de la part de Tibou Kamara.

«On n’est pas informé d’une telle démarche(…)», a réagi le porte-parole du gouvernement de la transition etchez nos confrères de FIM FM.

Tout de même, il a promis de s’intéresser de plus au sujet auprès du Colonel Mamadi Doumbouya. «Nous allons prendre langue avec le président pour savoir qu’en est-il réellement?», a martelé Ousmane Gaoual Diallo.

“Est-ce que l’ancien Conseiller personnel d’Alpha Condé a formulé la demande d’aller se faire soigner? Est-ce qu’il y avait urgence pour faire intervenir le président Togolais…?” Ce sont entre autres, des questions que le porte-parole du gouvernement de la transition a posées.

D’ailleurs, Ousmane Gaoual Diallo rappelle que les documents de voyage des anciens ministres d’Alpha Condé sont confisqués depuis le lendemain de la prise du pouvoir par l’armée, expliquant ainsi les biens fondés de cette démarche.

«Parce qu’on estime que, quand on aura besoin d’eux pour clarifier un certain nombre de sujets, on doit pouvoir en disposer.»