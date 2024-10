L’ancien premier Kassory Fofana n’a pas comparu ce mercredi 30 octobre 2024, devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour cause de maladie. Son dossier a donc été renvoyé.

Selon un rapport médical en date du 15 octobre 2024 élaboré par Dr Alpha Diallo, le prévenu souffre d’un hépato gastro-entérologue. Pour Aly Touré, ce document a été fait pour justifier le refus du prévenu à comparaître.

« Nous estimons que ce rapport a été fait à dessein parce qu’il y a plus d’un an que Dr Ibrahima Kassory Fofana est dans les locaux de la clinique Pasteur. Il y reçoit régulièrement des soins. C’est lorsqu’il s’est agit de son jugement qu’il a demandé ce rapport au médecin. Sinon, c’est un rapport qui a été établi sans aucune demande préalable. Mais nous estimons, monsieur le président, que c’est un refus catégorique. Il ne veut pas comparaître à votre barre. Parce qu’il l’a déjà dit. Et ce que je ne vous ai pas dit, son hospitalisation à la Clinique Pasteur coûte à l’État guinéen par mois près de 99 millions de francs guinéens. Dr Kassory est en train de se moquer des juridictions guinéennes. Franchement, puisque la loi permet qu’il soit jugé même quand il n’est pas présent, nous, nous estimons monsieur le président que vous pouvez valablement en tirer cette option pour que Dr Kassory soit jugé dans un bref délai », a sollicité le procureur spécial.

Le juge a décidé du renvoi à une semaine pour la comparution du prévenu.