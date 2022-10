Le fondateur du groupe de presse Lynx-Lance a été honoré ce samedi 29 octobre 2022, par ses pairs, pour sa contribution, pour une presse libre et indépendante en République de Guinée. Un prix et un studio portent désormais le nom de « Diallo Souleymane. »

C’est au chapiteau du Palais du peuple de Conakry qu’une cérémonie a été organisée à cet effet. L’événement a mobilisé des amis et collaborateurs à travers le monde de monsieur Souleymane Diallo, mais aussi des membres du gouvernement de la transition, du conseil national de la transition et des journalistes de la presse publique et privée.

Souley Thiaguel, secrétaire général au ministère de l’information et de la communication, est celui qui a pris la parole au nom de son chef du département (empêché par un mouvement spontané). Le célèbre Thiaguel, connu pour ses chroniques tranchantes, a fait savoir que c’est au groupe Lynx-Lance qu’il a fait ses premiers pas dans l’écriture journalistique.

Ensuite, un film documentaire a été projeté dans la salle. Ce film retrace les exploits de l’homme et les difficultés qu’il a rencontré pour l’implantation de son groupe de presse qui a ouvert la voie aux autres médias dans le pays.

Patron du premier journal privé et satirique dans le pays. Souleymane Diallo s’est battu contre vents et marées pour ce qu’il a crû juste. Six procès ont été tentés contre son groupe de presse et il a été emprisonné au temps du feu général Lansana Conté. Mais cela n’a pas fait fléchir l’homme. Depuis la prison, Souleymane Diallo a continué à garder sa plume. Il a écrit pour changer les conditions de vie des prisonniers.

C’est sur sa trace que beaucoup de médias sont nés. C’est grâce à lui qu’il y a eu la libéralisation des ondes en 2006 en Guinée. Il a été, celui qui convaincu les partenaires financiers du pays à conditionner l’aide au développement par la libéralisation de l’espace médiatique.

Selon les anciens membres du conseil national de la transition de 2010 à 2013, il est celui qui a également porté, la loi sur la dépénalisation des délits de presse en Guinée. Dr Dansa Kourouma, président du CNT actuel et membre du CNT de 2010, indique que Diallo Souleymane avait rencontré de façon individuelle les cents et quelques membres de l’institution à l’époque, pour les convaincre.

D’autre témoignages émouvants des anciens collaborateurs et nouveaux, sur l’audace qu’incarne doyen Souleymane Diallo, ce sont succédés devant l’assemblée. Il s’agit notamment, Amadou Djouldé Diallo (TV5 Monde), Serge Daniel (RFI), Sanou Kerfala Cissé (PDG Harmattan Guinée), initiateur de ce prix.

Le prix Diallo Souleymane décerné à Diallo Souleymane

C’est un prix en reconnaissance et en hommage à cet homme qui s’est illustré pendant plus de trois décennies, dans la promotion de la liberté de la presse. Il récompensera désormais une personnalité guinéenne tous les ans. Qu’il s’agisse d’un journaliste ou un acteur public, il récompense les efforts fournis en faveur de la liberté et le rayonnement de la presse.

Une grande première, puisqu’avant aucune personne n’avait été célébrée, en Guinée à titre anthume. Souleymane Diallo bénéficie d’une enveloppe de 50 millions de francs guinéens. En plus, le studio de la radio Sabari FM, à Kissidougou a été rebaptisé en son nom et honneur.