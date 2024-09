Avec l’appui technique du programme Sanita Ville Propre, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Enabel, la commune de Lambanyi a officiellement lancé ce samedi 28 septembre 2024, une nouvelle opération d’assainissement par îlots à Nongo. La cérémonie, en présence de plusieurs petites et moyennes entreprises (PME), de chefs de quartier, de chefs de secteur et de représentants de la CONAAG, a été suivie d’une campagne de sensibilisation pour promouvoir la propreté dans les foyers de la commune.

« Il y a 66 ans, jour pour jour, nous disions non à la colonisation ; aujourd’hui, nous disons non à l’insalubrité », a proclamé avec vigueur le président de la délégation spéciale de Lambanyi lors du lancement des journées d’assainissement par îlots.

Fafa M’Bira Manè, visiblement satisfait de la collaboration avec Sanita Ville Propre, a souligné l’importance d’une mobilisation citoyenne pour faire de Lambanyi un exemple de propreté en Guinée. Il a également annoncé que l’abonnement aux PME chargées de la pré-collecte des déchets deviendra obligatoire pour tous les ménages de la commune.

Sous la supervision des autorités locales, des équipes ont été déployées sur le terrain pour informer et sensibiliser les habitants à cette nouvelle mesure.

Le représentant de Sanita Ville Propre, présent lors de l’événement, a réaffirmé l’engagement du programme à soutenir l’ensemble des communes de Conakry dans l’élargissement de cette approche communautaire d’assainissement par îlots à tous les quartiers. « Le rôle des ménages est essentiel pour garantir la propreté. Une famille négligente peut mettre toute une commune en danger d’épidémie », a-t-il averti.

Avant Lambanyi, d’autres communes, telles que Matoto, Tombolia et Dixinn, avaient déjà adopté des initiatives similaires, toutes guidées par un objectif commun : rendre Conakry plus propre et plus saine.